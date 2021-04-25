Журналистка считает, что они со Шнуровым были друзьями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналистка Ксения Собчак раскритиковала музыканта Сергея Шнурова за предательство их дружбы и ее отрицание. Этому она посвятила пост в своем Instagram.

Шнуров в своем интервью в шоу «Стрелец-молодец» на YouTube рассказал подробности своего общения с Собчак. «Если вы видели 10 фотографий моих на светских мероприятиях в обнимку с Ксенией Собчак, то там еще порядка 20 телок, которых я обнимаю», — сказал он.

«Может ты и правда „любую телку“ зовешь домой, сидишь болтаешь до утра, едешь с „телками“ отдыхать на Бали и во Францию, но я действительно по наивности считала это дружбой. И мне было больно, когда ты просто пропал. Но гораздо больнее, когда вдруг ты выложил отвратительные стихи про мои личные отношения. Надеюсь, моя спина не ранила твой нож?» — написала Собчак в ответ на это интервью на странице в соцсети.

Она также призналась, что до сих пор чувствует боль от предательства. «В меня этих ножей летит сотни в день. Но от бывших друзей — я их еще чувствую. Желаю твоим новым друзьям и новым близким всегда помнить о том, как ты поступил со старыми», — ответила ему.

Ранее Шнуров неоднократно писал стихи про Собчак. Так, однажды он высмеял ее после нападения в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Собчак иронично отвечала на его выпады.