Пригожин подаст ответное заявление на Шнурова

Конфликты Пригожина и Шнурова разворачивались, в том числе, вокруг супруги продюсера Валерии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Продюсер Иосиф Пригожин напишет заявление в правоохранительные органы на музыканта Сергея Шнурова за дачу заведомо ложных показаний. Об этом URA.RU сообщил сам Пригожин.

«Будем привлекать Шнура к уголовной ответственности по статье 306 УК РФ», — сообщил URA.RU продюсер. Положение УК предусматривает ответственность за заведомо ложный донос.

Заявление Шнурова не имеет юридических перспектив и было написано им, чтобы сместить с себя фокус общественной критики, добавил адвокат Пригожина Сергей Жорин. «Чтобы подавать такое заявление, человек должен реально опасаться за жизнь и здоровье. Очевидно, что никакого риска жизни Шнурова от Пригожина не исходит. Тем более, что инициатором всех конфликтов всегда выступал Шнуров. Вероятно, он решил таким образом сместить с себя фокус общественного хейта, которые льется на него в последнее время. Поэтому будем реагировать с помощью статьи 306 УК», — сказал URA.RU Жорин.

Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров подал заявление на Иосифа Пригожина по статье 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), пишет телеканал 360. Сам Пригожин заявлял URA.RU, что не станет реагировать на поступок Шнурова и отметил, что музыканту нечем заняться.