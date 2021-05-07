Вор в законе дал добро на полный контроль над крупным городом РФ

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Владимир Тюрин давал разрешение на деятельность сутенеров в Иркутске Фото:
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Противостояние воров в законе

Влиятельный вор в законе Тюрик (Владимир Тюрин) поддержал криминального авторитета Алексея Ленивцева, который в 2015 году установил контроль над Иркутстком. Об этом сообщил журналист Игорь Надеждин.

«Тюрик приказал своим „положенцам“ не мешать Ленивцеву», — приводит слова Надеждина Lenta.ru. Он отметил, что вор в законе позволил Ленивцеву захватывать крупные компании Иркутска, а также контролировать всех проституток города.

Ленивцев с разрешения Тюрина брал деньги с криминальных авторитетов, которые организовывали проституцию. При этом сами девушки могли отказаться от работы, только заплатив 100 тысяч рублей.

Сам Тюрик не был замечен с эскортницами. Ленивцева задержали в начале текущего года. В конце 2020 года он находился в Грузии, а после ослабления коронавирусных ограничений был депортирован в Россию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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