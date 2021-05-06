Губернатор Моор призвал жителей Тюменской области проявить сознательность и не усугублять ситуацию с пожарами Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор записал видеообращение к жителям региона из-за бушующих лесных пожаров. Глава субъекта призвал тюменцев не обострять ситуацию с пожарами, назвав ее крайне серьезной. Ролик размещен в telegram-канале оперативного штаба области.

«Ситуация очень и очень серьезная. В Тюменской области сложилась крайне неблагоприятная обстановка с лесными и ландшафтными пожарами. Последний раз такие масштабные пожары в нашей области были десять лет назад», — заявил губернатор Александр Моор в своем видеообращении к жителям.

По словам губернатора, пожары бушуют из-за нескольких природных явлений. Во-первых, промерзшая земля не смогла пропитаться водой во время схода снега. Дождей в регионе также не было, напомнил глава Тюменской области. Из-за сухой погоды и ветра любая искра мгновенно поджигает растительность и пламя быстро распространяется, объяснил Моор. «В некоторых районах со стихией борются уже четвертую неделю подряд. Но порой усилия напрасны, так в подавляющем числе случаев возгорания происходят по вине человека», — заключил губернатор.

Глава региона попросил жителей соблюдать противопожарные правила. Он также напомнил, что нарушителей ждут штрафы. Ранее Моор лично выезжал в районы области, оказавшиеся в наихудшем положении из-за пожаров, после чего власти Тюменской области привлекли больше человек к тушению возгораний.