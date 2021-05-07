В Харькове радикалы уничтожили плакаты ко Дню Победы. Видео

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Красная площадь. Москва, день победы, город москва, 9 мая, красная площадь, спасская башня
Неизвестные срывали поздравления ко Дню Победы (архивное фото) Фото:

Группа радикалов сорвала плакаты с поздравлениями ко Дню победы в Харькове. Об этом стало известно от одного из очевидцев, который записал инцидент на камеру.

На кадрах видно, как несколько молодых людей в черной спортивной одежде срывают плакаты на шоссе и уничтожают их. Им никто не пытается помешать. Силовые структуры Украины пока не комментируют этот инцидент.

СМИ предполагают, что это были плакаты, которые установил депутат Харьковского городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик. Они были украшены надписью «Фашизм не пройдет!».

Ранее вандалы в Харькове повалили бюст маршала Советского Союза Георгия Жукова. Инцидент произошел за несколько дней до празднования Дня Победы. Глава города тогда обвинил их в наплевательском отношении к немногочисленным ветеранам, собственным дедушкам и бабушкам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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