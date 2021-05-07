Политолог предсказал войну Турции с Россией

Анатолий Несмиян не исключил прямое столкновение военных Турции и России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Турция готовится к войне с Россией на территории других стран. С таким мнением выступил аналитик, политолог Анатолий Несмиян.

«Все последние события говорят о том, что Турция готовится воевать с Россией», — передает «Ридус» слова Несмияна. Он отметил, что Турция будет усугублять конфликты в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе.

Политолог считает, что Анкара пытается сокращать сферу влияния России в Средней Азии. При этом не исключены и прямые военные столкновения РФ с Турцией, уверен Несмиян.

Ранее Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет заявил, что Турция представляет опасность России. Он уверен, что Москва даст симметричный ответ в случае агрессии Анкары. Депутат Госдумы Дмитрий Новиков считает, что НАТО ведет недружественную политику по отношению к РФ, передает RT.