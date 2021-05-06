От тюменцев скрыли информацию о салюте в День Победы

Точка запуска салюта в Тюмени держится в секрете Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Тюменской области держат в секрете место запуска салюта в Тюмени в День Победы. Об этом URA.RU рассказали в оперативном штабе региона.

«В целях соблюдения норм эпидемиологической безопасности, места запуска фейерверков не разглашаются», — пояснили в оперативном штабе Тюменской области, в ответ на запрос URA.RU. Все, что известно о салюте 9 мая в Тюмени, что для него используют 400 единиц пиротехники. Время запуска фейерверка станет для горожан сюрпризом. Нельзя будет спланировать точку, с которой удобнее всего будет посмотреть световое шоу. Также скрывают информацию в пресс-службе администрации Тобольска. Там пояснили URA.RU, что время и место праздничного фейерверка не согласовано.

При этом в других городах области информацию о салютах не скрывают. В Ялуторовске салют начнется в 22:00. «Праздничный фейерверк пройдет на территории городского сада», — такие данные выложены в группе «Культура и туризм города Ялуторовска» во «ВКонтакте». Власти Ишима также сообщили дату и время в официальной группе «ВКонтакте». «Праздничный салют — 9 мая в 22:00. Место — микрорайоны города», — говорится в сообщении группы «Администрация города Ишима».

Ранее сообщалось, что в День Победы читатели URA.RU смогут увидеть трансляции сразу двух парадов. Одного — в Екатеринбурге, второго — в Верхней Пышме. Эфиры будут доступны на сайте URA.RU и в группе агентства «ВКонтакте».