Эфиры будут транслироваться как на сайте агентства, так и в группе социальной сети «ВКонтакте» Фото: Анна Майорова © URA.RU

9 мая информационное агентство URA.RU организует для читателей трансляцию сразу двух парадов Победы — главного парада Урала в Екатеринбурге и самого народного парада в Верхней Пышме. Эфиры будут транслироваться как на сайте агентства, так и при поддержке социальной сети « ВКонтакте ». Об этом сообщил шеф-редактор URA.RU Иван Некрасов.

«Парад Победы — самая красочная часть праздника 9 мая. Ее хотят увидеть многие, почтить память предков, но на трибуны, особенно в период коронавирусных ограничений, могут попасть не все. Мы рады сделать просмотр парада доступным каждому. Это особенный праздник, ведь в прошлом году из-за пандемии парады в стране были отменены или прошли частично (в Екатеринбурге, например, показывали только авиатехнику). Еще очень важно, что мы показываем парад не только из столицы нашего Урала, Екатеринбурга, но и из Верхней Пышмы (трансляция начнется в 13:50). Здесь парад менее массовый, но более народный, созданный при поддержке не только военных, но и УГМК. Недаром многие екатеринбургские элиты который год ездят на парад именно в Верхнюю Пышму. Впрочем, предлагаю посмотреть оба парада и сравнить», — отметил главный редактор.

Трансляция парада Победы из Екатеринбурга начнется в 9:45 по местному времени Фото: Анна Майорова © URA.RU

В организации трансляции парада Победы в Екатеринбурге, которая начнется в 9:45 по местному времени, URA.RU поможет «Четвертый канал». Телеканалы медиахолдинга свердловского правительства (ОТВ и «Четвертый канал» и «Студия 41») впервые станут организаторами трансляции парада Победы в Екатеринбурге. Последние годы организатором эфира с парада было региональное подразделение ВГТРК.

«Впервые сразу две телекомпании ведут трансляцию не только парада, но и практически всего дня победы. Прямая трансляция в общей сложности будет продолжаться практически 10 часов. Мы отдаем сигнал и коллегам, что не увеличит телесмотрение, но надеемся, повысит лояльность к нашему бренду. „Четверка“ в очередной раз доказывает, что, не смотря на менее активный интерес к телевидению, чем в прежние годы — может быть полезна екатеринбуржцам, благодаря профессионализму сотрудников и активной креативной позиции», — уточнила управляющая ОТВ и «Четвертого канала» Элеонора Расулова.

К военному параду в Екатеринбурге будет привлечено около 2,5 тысяч человек, в том числе около полутора тысяч от Министерства обороны РФ, более ста единиц военной техники и 14 летательных аппаратов. Среди новинок впервые будут показаны боевые машины поддержки танков БМПТ-2 «Терминатор», зенитный ракетный комплекс средней дальности Бук-М3 и бронированные комплексные аппараты связи П230Т.