В ИК Тюмени пытались передать наркотики с помощью квадрокоптера

Запрещенные вещества в колонию закинули беспилотником Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Посылку с наркотиками и телефонами пытались доставить на территорию тюменской исправительной колонии №2 при помощи квадрокоптера. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФСИН Тюменской области.

«Сотрудники задержали двух мужчин, которые с помощью квадрокоптера пытались передать осужденным ИК-2 запрещенные предметы. Изъяты беспилотник и сумка. Позднее в районе траектории полета аппарата, на промзоне колонии обнаружены два сотовых телефона и три свертка с наркотическим веществом», — рассказали URA.RU в пресс-службе УФСИН Тюменской области.

Как пояснили силовики, посылку с марихуаной и героином для осужденных пытались передать бывшие сидельцы из этой же колонии. Возбуждено уголовное дело.

Ранее URA.RU писало, что для незаконных передач заключенным в Тюмени используют самые разные способы. К примеру, запускают посылки при помощи пневмопушек.