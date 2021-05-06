06 мая 2021
05 мая 2021
04 мая 2021

В ИК Тюмени пытались передать наркотики с помощью квадрокоптера

© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица в Свердловской области, квадрокоптер, высокие технологии, дрон, коптер
Запрещенные вещества в колонию закинули беспилотником Фото:

Посылку с наркотиками и телефонами пытались доставить на территорию тюменской исправительной колонии №2 при помощи квадрокоптера. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФСИН Тюменской области.

«Сотрудники задержали двух мужчин, которые с помощью квадрокоптера пытались передать осужденным ИК-2 запрещенные предметы. Изъяты беспилотник и сумка. Позднее в районе траектории полета аппарата, на промзоне колонии обнаружены два сотовых телефона и три свертка с наркотическим веществом», — рассказали URA.RU в пресс-службе УФСИН Тюменской области.

Как пояснили силовики, посылку с марихуаной и героином для осужденных пытались передать бывшие сидельцы из этой же колонии. Возбуждено уголовное дело.

Ранее URA.RU писало, что для незаконных передач заключенным в Тюмени используют самые разные способы. К примеру, запускают посылки при помощи пневмопушек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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