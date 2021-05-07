Мэр Донецка: ВСУ открыли огонь по детскому саду в Донбассе

Вооруженные силы Украины обстреляли площадку детского сада в поселке Шахты Челюскинцев (Донецкая область). Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
«[Зафиксировано] прямое попадание [снаряда] на детскую площадку детского сада № 345», — цитирует «Донецкое агентство новостей» Кулемзина. Он подчеркнул, что никто из детей не пострадал, потому что воспитатели успели завести их в укрытие.
Обстрелы ВСУ повредили ворота и часть близлежащих домов. Представители непризнанной ДНР выясняют обстоятельства происшествия. Они приехали на место происшествия.
Ранее в ДНР сообщили о гибели трех военнослужащих. Они попали под обстрелы армии Украины. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что количество обстрелов увеличилось в пять раз, передает RT.
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