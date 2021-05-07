Мэр Донецка: ВСУ открыли огонь по детскому саду в Донбассе

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Выселение жильцов из общежития КГСХА. Курган, детская площадка, дети, качели
Детей успели отвести в укрытие перед попаданием снаряда, заявил Алексей Кулемзин (архивное фото) Фото:
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Война на Украине

Вооруженные силы Украины обстреляли площадку детского сада в поселке Шахты Челюскинцев (Донецкая область). Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«[Зафиксировано] прямое попадание [снаряда] на детскую площадку детского сада № 345», — цитирует «Донецкое агентство новостей» Кулемзина. Он подчеркнул, что никто из детей не пострадал, потому что воспитатели успели завести их в укрытие.

Обстрелы ВСУ повредили ворота и часть близлежащих домов. Представители непризнанной ДНР выясняют обстоятельства происшествия. Они приехали на место происшествия.

Ранее в ДНР сообщили о гибели трех военнослужащих. Они попали под обстрелы армии Украины. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что количество обстрелов увеличилось в пять раз, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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