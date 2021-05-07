Обстрелы армии Украины привели к гибели ополченцев в ДНР Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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От обстрелов украинской армии в ДНР погибло трое военнослужащих. Об этом заявил источник в Народной милиции ДНР.

«От вражеских обстрелов погибли трое защитников [ДНР]», — передает ТАСС слова источника. Он выразил соболезнования семьям ополченцев.

В агентстве сообщили, что с начала войны на Украине погибли более 13 тысяч человек. Конфликт продолжается с 2014-го года.

Ранее сообщалось, что военные Украины минируют территории Донбасса. Кроме этого, ВСУ обстреливает города ДНР и ЛНР из тяжелой артиллерии и гранатометов. Политологи считают, что Украина продолжит укреплять фотографии. Александр Шерин призвал прекратить боевые действия в Донбассе. Он уверен, что самопровозглашенные республики должны стать независимыми от Киева.