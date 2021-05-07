Жители США испугались огней в небе, которые приняли за НЛО. На самом деле, это была группа спутников, запущенных компанией миллиардера Илона Маска SpaceX.
«Если вы посмотрите наверх, то увидите эти огни. Они двигаются! Кто-нибудь еще видел сегодня полосу из движущихся огней над Лос-Анжелесом?» — написал пользователь @McCabeOnAir в Twitter, приводит «Пятый канал» слова пользователя Twitter @McCabeOnAir. Оказалось, что некоторые жители штатов Орегон и Вашингтон тоже сообщали о светящихся НЛО в небе.
Это случилось вскоре после запуска компанией Илона Маска SpaceX ракеты Falcon 9. На ее борту было 60 спутников Starlink, которые и вызвали смятение. Илон Маск запускает устройства, чтобы окружить Землю сетью спутников, которые покроют планету широкополосным доступом в интернет.
Подписывайтесь на URA.RU в