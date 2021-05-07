В США жителей напугал объект, похожий на НЛО. Видео

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Очевидцы приняли запущенные Илоном Маском спутники за НЛО (архивное фото) Фото:

Жители США испугались огней в небе, которые приняли за НЛО. На самом деле, это была группа спутников, запущенных компанией миллиардера Илона Маска SpaceX.

«Если вы посмотрите наверх, то увидите эти огни. Они двигаются! Кто-нибудь еще видел сегодня полосу из движущихся огней над Лос-Анжелесом?» — написал пользователь @McCabeOnAir в Twitter, приводит «Пятый канал» слова пользователя Twitter @McCabeOnAir. Оказалось, что некоторые жители штатов Орегон и Вашингтон тоже сообщали о светящихся НЛО в небе.

Это случилось вскоре после запуска компанией Илона Маска SpaceX ракеты Falcon 9. На ее борту было 60 спутников Starlink, которые и вызвали смятение. Илон Маск запускает устройства, чтобы окружить Землю сетью спутников, которые покроют планету широкополосным доступом в интернет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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