Актер сериала «Бедная Настя» умер от коронавируса

Народный артист России Владимир Качан, сыгравший графа Бенкендорфа в сериале «Бедная Настя», умер от коронавируса. Об этом сообщил руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз.
«Владимир Качан скончался час назад в Коммунарке», — цитирует «Пятый канал» Райхельгауза. Он отметил, что актер умер от коронавируса на 74-м году жизни.
Руководитель театра рассказал, что Качан работал актером более 30-ти лет. За это время он сыграл в нескольких сериалах и во многих пьесах. Прощание с народным артистом пройдет в театре «Школа современной пьесы». Место и время похорон пока не уточняются.
Качан получил звание заслуженного артиста в 1996-м году. Уже в 2004-м году он стал народным артистом.
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