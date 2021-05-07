07 мая 2021

Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево

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Международный аэропорт «Кольцово». Екатеринбург, взлетная полоса, взлет, ред вингс, пассажирский самолет, самолет, red wings, авиаперевозки, авиаперелет, авиасообщение
В Шереметьево лайнер готовится к аварийной посадке без шасси. Фото:

Airbus A-321 следовавший рейсом из Симферополя готовится к аварийной посадке в московском аэропорту «Шереметьево» из-за проблем с шасси. Об этом журналистам сообщил собственный источник.

«Самолет Airbus A-321 выполняет рейс из Симферополя. При подлете к „Шереметьево“ командир сообщил о срабатывании датчика о невыходе шасси», — цитирует «Интерфакс» сообщение своего инсайдера.

Агентство уточняет, что в данный момент экипаж лайнера вырабатывает оставшееся горючее и готовится к аварийной посадке без шасси. Вероятно пилот пролетит над взлетной полосой без посадки, чтобы наземные наблюдатели попытались оценить, что произошло с шасси.

Обновлено в 1:37

Самолет приземлился в штатном режиме. Проводится его буксировка, сообщает «Интерфакс».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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