Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево

Airbus A-321 следовавший рейсом из Симферополя готовится к аварийной посадке в московском аэропорту «Шереметьево» из-за проблем с шасси. Об этом журналистам сообщил собственный источник.
«Самолет Airbus A-321 выполняет рейс из Симферополя. При подлете к „Шереметьево“ командир сообщил о срабатывании датчика о невыходе шасси», — цитирует «Интерфакс» сообщение своего инсайдера.
Агентство уточняет, что в данный момент экипаж лайнера вырабатывает оставшееся горючее и готовится к аварийной посадке без шасси. Вероятно пилот пролетит над взлетной полосой без посадки, чтобы наземные наблюдатели попытались оценить, что произошло с шасси.
Обновлено в 1:37
Самолет приземлился в штатном режиме. Проводится его буксировка, сообщает «Интерфакс».
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