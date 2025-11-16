Ушаков раскрыл нюансы подготовки встречи Путина и Трампа
Переговоры Путина и Трампа по Украине продолжаются на основе договоренностей, достигнутых в Анкоридже
Фото: Официальный сайт Президента РФ
Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о личной встрече в Будапеште для обсуждения урегулирования украинского конфликта. Переговоры продолжаются на основе договоренностей, достигнутых ранее в Анкоридже. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью.
«Понимания Анкориджа доведены до Киева. Им это не нравится. Не нравится некоторым европейцам. Но эти договоренности не нравятся тем, кто хочет вести войну до последнего украинца», — отметил Ушаков для telegram-канала журналиста Павла Зарубина.
Встреча лидеров была первоначально запланирована на 16 октября, но временно отложена. При этом контакты между сторонами продолжаются, а США не представили официального опровержения действующих договоренностей. Условия урегулирования, выработанные в Анкоридже, уже доведены до украинской стороны.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште для обсуждения урегулирования украинского конфликта продолжает линию переговоров, начатых в Анкоридже. Ранее лидеры уже проводили телефонный разговор 16 октября, где и договорились о новой встрече. При этом существует неопределенность относительно долговечности возможных договоренностей из-за политической традиции США, когда новый президент не обязан соблюдать соглашения, заключенные его предшественником.
