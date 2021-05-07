07 мая 2021

Аналитики спрогнозировали стоимость доллара до конца года

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Деньги. Ханты-Мансийск , кризис, рубли, валюта, доллары
Нацвалюту РФ ждет укрепление Фото:

В ближайшее время доллар будет стоить в диапазоне 74-76 рублей. К концу года валюта закрепится на планке в 73 рубля. Об этом свидетельствует прогнозы аналитиков крупнейших российских банков.

«В сторону ослабления российскую нацвалюту будут толкать риски ужесточения антироссийских санкций, а в сторону укрепления — рост цен на товарные активы: нефть, газ, металлы. Эти факторы в ближайшие месяцы будут уравновешивать друг друга, удерживая рубль в коридоре 73—77 рублей за доллар», — передают «Известия» управляющего «РСХБ Управления Активами» Михаила Армякова.

Если геополитическая ситуация будет развиваться по негативному сценарию, то доллар может подскочить до 78 рублей, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. При этом эксперты считают, что к концу года нацвалюту РФ ждет укрепление до 73 рублей за доллар. Это произойдет при сохранении существующих цен на нефть.

Ранее руководитель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко посоветовала россиянам поспешить с покупкой долларов, так как курс рубля начал укрепляться. Он отметил, что есть значительная вероятность нового витка напряженности между США и РФ. Тогда возможен рост доллара до 75-85.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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