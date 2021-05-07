07 мая 2021

Депутат Рады предупредил о беде на Украине перед 9 Мая

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События на Майдане. Киев, флаг украины, майдан, киев, украина
На Украине актуальна проблема фашизма, считает Вадим Рабинович Фото:

На Украине в преддверии празднования Дня Победы все еще актуальна проблема фашизма. По его словам, это настоящая беда. Такое мнение высказал депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, сообщает пресс-служба партии.

«Потому что наше стремление победить фашизм — оно сильнее!.. Да, в стране беда! <…> Но ведь мы помним, что после 1942-го и 1943-го годов наступил май 1945-го. И я уверен, что нынешних фашистов ждет их „май 45-го“», — приводит слова Рабиновича сайт партии.

Депутат заявил, что на телевидении Украины пропагандируют ненависть и искажение истории Великой Отечественной войны. Он считает, что нужно прекратить героизировать пособников фашистов, которым ставят памятники. «90 процентов украинцев — потомки победителей, а не тех, кто прятался по схронам и стрелял в спину», — добавил парламентарий.

Ранее радикалы Харькова уничтожили плакаты ко Дню Победы. Предполагается, что плакаты установил депутат Харьковского городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик. На плакатах была надпись «Фашизм не пройдет!».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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