Леонид Кравчук считает, что России и Украине есть чем заняться помимо войны Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Двусторонние отношения между Россией и Украиной могут быть восстановлены, если в Донбассе решится конфликт в пользу Киева. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый президент Украины, председатель киевской делегации в Трехсторонней группе по Донбассу Леонид Кравчук.

Кравчук выразил мнение, что если Украина станет членом НАТО, это изменит расклад сил. «Россия вынуждена будет без силовых каких-то методов, мы категорически против силовых методов, уйти из Донбасса и дать Украине возможность быть самостоятельным, независимым государством. Можно будет тогда наладить двусторонние отношения. Это уже вопрос времени. Жить надо по-другому. Так как жить сейчас, это постоянно война, это смерть, разрушения и беда», — сказал URA.RU экс-президент.

По словам политика, Россия и Украина должны направить усилия на решение своих внутренних проблем, а не на войну. «И Украине, и России есть чем заниматься, что решать, сосредоточить усилия. Есть колоссальные ресурсы, ресурсы природные, людские, есть талантливые люди. Займитесь вы своими делами, мы своими делами. Наладим нормальную границу, не будем воевать, будем [совершать] обмен продуктами, обмен производственных изделий, торговля и другие дела», — отметил Кравчук.

Военный конфликт на юго-востоке Украины начался в середине апреля 2014 года. В нем принимают участие силовые структуры Украины и вооруженные формирования непризнанных республик Донбасса. В Киеве утверждают, что на стороне ополчения воюют российские вооруженные силы, однако Москва эти обвинения опровергает.