07 мая 2021

Зеленский оценил роль русских в победе во Второй мировой войне

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, жест рукой, зеленский владимир
Зеленский вспомнил о народах, которые воевали Фото:

Украинцы сражались во Второй мировой войне вместе с десятками народов против фашизма, в том числе и с русскими. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что важно не забывать об этом.

«Никогда не забыть, что украинцы воевали вместе с десятками народов против нацизма. Вместе с русскими, поляками, белорусами, евреями, грузинами, армянами, британцами, американцами, французами и многими другими. И точно не для того, чтобы война уносила жизни наших людей 76 лет спустя», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

Зеленский призвал не забывать, что нацизм был абсолютным злом и нужно осуждать людей, которые его оправдывают. По словам президента Украины, Вторая мировая война была самой страшной в истории человечества. Именно поэтому созданы правила поддержки мира и международные институты, отметил он. «Уважать их — обязанность всех людей, а особенно — руководителей государств и других политиков», — цитирует Зеленского телеканал 360.

Ранее депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил об актуальности проблемы фашизма на Украине в преддверии Дня Победы. По его словам, это настоящая беда для страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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