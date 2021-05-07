07 мая 2021
06 мая 2021
05 мая 2021

В курганском доме взорвался газ

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв произошел в многоквартирном доме по улице Коли Мяготина, 73 Фото:

В Кургане на восьмом этаже многоквартирного дома по улице Коли Мяготина, 73 произошел взрыв газа. Об этом сообщают очевидцы события.

«В Кургане в квартире произошел взрыв», — сообщил URA.RU очевидец происшествия. По его словам, причиной случившегося стало воспламенение газа в квартире. Отмечается, что к месту взрыва уже приехали девять единиц спецтехники. Очевидец сообщает, что дым идет даже из подъезда дома.

В пресс-службе областного МЧС URA.RU подтвердили информацию о взрыве. Там сообщили, что спасатели выехали на место происшествия. На данный момент причины и обстоятельства взрыва выясняются.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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