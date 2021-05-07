В курганском доме взорвался газ

Взрыв произошел в многоквартирном доме по улице Коли Мяготина, 73 Фото: Ирэна Тетеревникова

В Кургане на восьмом этаже многоквартирного дома по улице Коли Мяготина, 73 произошел взрыв газа. Об этом сообщают очевидцы события.

«В Кургане в квартире произошел взрыв», — сообщил URA.RU очевидец происшествия. По его словам, причиной случившегося стало воспламенение газа в квартире. Отмечается, что к месту взрыва уже приехали девять единиц спецтехники. Очевидец сообщает, что дым идет даже из подъезда дома.

В пресс-службе областного МЧС URA.RU подтвердили информацию о взрыве. Там сообщили, что спасатели выехали на место происшествия. На данный момент причины и обстоятельства взрыва выясняются.