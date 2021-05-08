Автоэксперты назвали правила покупки подержанного авто

При покупке подержанной машины стоит обращаться к услугам автоподборщиков, советует Петр Шкуматов Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Покупая автомобиль с рук, нужно обращаться за помощью к автоподборщикам. Они обладают большим опытом в выборе подержанных машин, однако за их услуги нужно платить. Такой совет в разговоре с URA.RU дал координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«Если человек не разбирается в автомобилях, то нужно воспользоваться услугами специалиста — автоподборщика, которому вы и другие люди доверяют, у которого есть успешный опыт. Или воспользоваться услугами знакомого мастера, механика, кузовщика — человека, который может считаться хоть сколько-нибудь специалистом», — сказал Шкуматов. Он уточнил, что услуги автоподборщика могут обойтись от 10 до 25 тысяч рублей в зависимости от региона России.

Автомобили с пробегом всегда следует проверять в специализированных сервисах, отметил в беседе с URA.RU основатель сети автосалонов Freshauto и вице-президент российской ассоциации автомобильных дилеров Денис Мигаль. «Обязательно [нужно] проверять. Проходить диагностику желательно в специализированных брендовых сервисах той марки, авто которой вы приобретаете», — объяснил собеседник агентства.

В целом Мигаль рекомендует избегать покупок машин с рук. «Покупая машину у физлица, человек никогда не защищен законом „О защите прав потребителя“. Другими словами, даже своему соседу, которого вы знаете, вы юридически ничего предъявить не сможете. Я рекомендую всегда покупать у проверенных игроков», — заключил эксперт.