Самолет сломался за минуту до запуска двигателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рейс авиакомпании Utair ЮТ320 не может вылететь из Ханты-Мансийска в Тюмень. Самолет сломался за минуту до запуска двигателей. Об этом сообщил читатель URA.RU.

«За минуту до запуска двигателей под правым пропеллером началась течь. Пассажиров 40 минут продержали в самолете и отвезли в аэропорт», — сообщил читатель. Он уточнил, что запасной борт пассажирам обещали предоставить после полуночи.

Ранее URA.RU писало о том, что 20 февраля самолет авиакомпании Utair, вылетевший из Тюмени в Ханты-Мансийск, не добрался до точки назначения из-за технической неисправности. Экипаж борта принял решение о возвращении в тюменский аэропорт.