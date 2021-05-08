Самолет из Ханты-Мансийска сломался перед вылетом в Тюмень. Видео

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Самолет сломался за минуту до запуска двигателей Фото:

Рейс авиакомпании Utair ЮТ320 не может вылететь из Ханты-Мансийска в Тюмень. Самолет сломался за минуту до запуска двигателей. Об этом сообщил читатель URA.RU.

«За минуту до запуска двигателей под правым пропеллером началась течь. Пассажиров 40 минут продержали в самолете и отвезли в аэропорт», — сообщил читатель. Он уточнил, что запасной борт пассажирам обещали предоставить после полуночи.

Ранее URA.RU писало о том, что 20 февраля самолет авиакомпании Utair, вылетевший из Тюмени в Ханты-Мансийск, не добрался до точки назначения из-за технической неисправности. Экипаж борта принял решение о возвращении в тюменский аэропорт.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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