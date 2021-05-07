Жириновский пообещал россиянам трехдневную рабочую неделю

Жириновский уверен, что со временем россияне станут меньше работать Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Через 15-20 лет россияне будут работать три дня в неделю. В этом уверен глава ЛДПР Владимир Жириновский.

«Три дня в неделю будем работать через 15-20 лет! И не 8 часов, а 5 часов, 4 часа. И работать многие будут дома. Потому что очень много работы можно сделать дома», — заявил Жириновский в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Он уточнил, что уже сейчас в стране пора ввести «четырехдневку» и со временем сокращать количество рабочих часов. Это необходимо для того, чтобы россияне могли больше отдыхать и посвящать время личным нуждам. «Третий выходной можно соединить с двумя выходными и снова уехать на дачу выращивать овощи, поехать на охоту, поискать другую жену, другого мужа, посетить детей в интернате и т. д., родственников. Но главное — это попробовать переквалифицироваться», — отметил политик. Он уточнил, что это касается тех людей, которые не довольны существующей работой и специализацией.

Введение четырехдневной рабочей недели ранее допустил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Однако в Совете Федерации с ним поспорили, указав, что такая идея сейчас неактуальна. Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман уверен, что переход на «четырехдневку» неизбежно приведет к снижению зарплаты.