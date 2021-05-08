Ветераны в РФ полают две пенсии и регулярные выплаты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны в России могут получать сразу две пенсии, а также дополнительные регулярные и единовременные выплаты, что в сумме в пять раз больше прожиточного минимума обычного пенсионера. Об этом сообщили в Минтруда РФ.

Инвалиды, участники ВОВ, а также ленинградцы-блокадники могут получать одновременно страховую пенсию и пенсию по инвалидности. Причем пенсия по инвалидности жителям блокадного Ленинграда полагается повышенная — до 250 процентов в зависимости от группы, передает «Парламентская газета».

Кроме пенсии, ветераны и приравненные к ним лица получают дополнительные регулярные и единовременны выплаты. Так, например, участникам ВОВ каждый месяц положено 4378 рублей, а инвалидам — 5838 рублей.

Также отдельные выплаты полагаются тем, кто имеет государственные награды. Всем награжденным полагаются доплаты в размере 16% от страховой пенсии, а удостоенным ордена Славы и звания Героя СССР — 100%. Также ветераны могут рассчитывать на дополнительное ежемесячное мат-обеспечение в размере 1000 рублей. А к пенсии жителей блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, а также узникам конц-лагерей и военнослужащим тыла — 500 рублей. По словам Минтруда, в сумме ветераны в России получают «в пять раз больше прожиточного минимума российского пенсионера».

В пресс-службе Пенсионного фонда РФ рассказали, что средний размер пенсий участников Великой Отечественной войны (ВОВ) составляет 42 тысячи рублей и порядка 32 тысяч рублей — у инвалидов. При этом в ведомстве также отметили, что ко Дню Победы ветераны получают ежегодные денежные выплаты. В этом году каждому обещали по 10 тысяч рублей. Право на данную выплату имеют участники и инвалиды ВОВ, являющиеся гражданами РФ, постоянно проживающие на территории нашей страны, а также в Латвийской, Литовской и Эстонской Республиках.