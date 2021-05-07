В ПФР раскрыли средний размер пенсий ветеранов в России

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Ветераны ВОВ в пансионате
Средний размер пенсий участников Великой Отечественной войны составляет 42 тысячи рублей Фото:

Средний размер пенсий участников Великой Отечественной войны (ВОВ) составляет 42 тысячи рублей и порядка 32 тысяч рублей — у инвалидов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда РФ.

«Средний размер у участников ВОВ — 42 тысячи рублей, у инвалидов ВОВ — 32,6 тысячи рублей», — отметили в ПФР. В Пенсионном фонде также добавили, что завершили выдачу ежегодных выплат к 9 мая участникам и инвалидам войны с фашистской Германией. Пособия в 10 тысяч рублей получили более 32 тысяч граждан России, Латвии, Литвы и Эстонии.

«Всем ветеранам деньги были доставлены в апреле вместе с другими полагающимися выплатами», — уточнили в пресс-службе ПФР. В фонде добавили, что выплаты были направлены без предварительного оформления заявлений со стороны граждан.

Ранее в пенсионном фонде заявили, что ко Дню Победы инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат ежегодные денежные выплаты. Каждому обещали по 10 тысяч рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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