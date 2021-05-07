Зрители с трудом находят место, чтобы посмотреть на парад Фото: Анна Майорова © URA.RU

Большей части екатеринбуржцев не удалось увидеть Парад Победы в честь 76-летия со дня окончания Великой отечественной войны на центральной площади своими глазами. В этом году из-за пандемии коронавируса он закрыт для большинства желающих.

С трибуны за действием наблюдают также уральский полпред Владимир Якушев, свердловский губернатор Евгений Куйвашев и командование Центрального военного округа. Среди VIP-зрителей были замечены также бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель и митрополит Евгений (Кульберг).

URA.RU ведет прямую трансляцию Парада из Екатеринбурга. Позднее агентство также покажет народный парад, проходящий в Верхней Пышме.

Зрители начали занимать места задолго до начала парада Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ветеранов подвезли к трибунам на военной технике Фото: Анна Майорова © URA.RU

После речи губернатора на площадь вынесли государственный флаг РФ и Знамя Победы Фото: Анна Майорова © URA.RU

По площади прошла кавалерия Фото: Анна Майорова © URA.RU

В VIP-зону пригласили политэлиту города Фото: Анна Майорова © URA.RU