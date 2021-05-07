Большей части екатеринбуржцев не удалось увидеть Парад Победы в честь 76-летия со дня окончания Великой отечественной войны на центральной площади своими глазами. В этом году из-за пандемии коронавируса он закрыт для большинства желающих.
С трибуны за действием наблюдают также уральский полпред Владимир Якушев, свердловский губернатор Евгений Куйвашев и командование Центрального военного округа. Среди VIP-зрителей были замечены также бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель и митрополит Евгений (Кульберг).
URA.RU ведет прямую трансляцию Парада из Екатеринбурга. Позднее агентство также покажет народный парад, проходящий в Верхней Пышме.
Зрители начали занимать места задолго до начала парада