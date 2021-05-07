07 мая 2021
06 мая 2021

Парад Победы в Екатеринбурге закрыли для большей части зрителей. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад в Екатеринбурге
Зрители с трудом находят место, чтобы посмотреть на парад Фото:

Большей части екатеринбуржцев не удалось увидеть Парад Победы в честь 76-летия со дня окончания Великой отечественной войны на центральной площади своими глазами. В этом году из-за пандемии коронавируса он закрыт для большинства желающих.

С трибуны за действием наблюдают также уральский полпред Владимир Якушев, свердловский губернатор Евгений Куйвашев и командование Центрального военного округа. Среди VIP-зрителей были замечены также бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель и митрополит Евгений (Кульберг).

URA.RU ведет прямую трансляцию Парада из Екатеринбурга. Позднее агентство также покажет народный парад, проходящий в Верхней Пышме.

Парад в Екатеринбурге
Зрители начали занимать места задолго до начала парада
Фото:
Парад в Екатеринбурге
Ветеранов подвезли к трибунам на военной технике
Фото:
Парад в Екатеринбурге
После речи губернатора на площадь вынесли государственный флаг РФ и Знамя Победы
Фото:
Парад в Екатеринбурге
По площади прошла кавалерия
Фото:
Парад в Екатеринбурге
В VIP-зону пригласили политэлиту города
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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