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Челябинский губернатор изменил традицию на параде Победы. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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9 мая. Челябинск
Впервые за спинами военных и первых лиц региона не толпились другие VIP Фото:

Впервые на трибуне на параде Победы в Челябинске с губернатором региона Алексеем Текслером не было других политиков, исключение было сделано только для спикера областного Заксобрания Владимира Мякуша, второго лица в регионе. Вместе с ними парад принимали руководители военных и силовых структур, передает корреспондент URA.RU с места событий.

Из года в год вместе с первым лицом на трибуну поднимались не только председатель ЗСО и генералы, но и вице-губернаторы, депутаты Госдумы, а также руководители Челябинска и другие VIP. Политики раньше выстраивались вторым рядом, а теперь их отправили на зрительские трибуны. Там же была и супруга губернатора Ирина Текслер, показавшая VIP-персонам пример, встав во время исполнения гимна России и исполнив его. На трибуне были и ветераны, кому здоровье позволило принять участие в празднике.

Сам Текслер в компании с военными был с одной стороны трибуны. С другой стороны встали руководители силовых структур, среди которых был начальник УФСБ по региону Дмитрий Иванов, которого впервые со дня его перевода в Челябинске смогла увидеть широкая общественность. После парада на площади Революции состоялся концерт.

Перед парадом губернатор возложил цветы к Вечному огню. Там он напомнил собравшимся, что Челябинск и Магнитогорск удостоены почетного звания «Город трудовой доблести», и поздравил всех с Днем Победы. До конца дня в Челябинске состоится еще несколько концертов. Завершится день салютом на набережной реки Миасс.

9 мая. Челябинск
Генералы-силовики встали с другой стороны трибуны
Фото:
9 мая. Челябинск
Муфтий Ринат Раев (в центре) и митрополит Алексий (справа) смотрели за парадом со зрительских трибун
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9 мая. Челябинск
Для ветеранов на трибуне приготовили места
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9 мая. Челябинск
Слева направо: вице-губернатор Сергей Сушков, вице-губернатор Вадим Евдокимов, секретарь епархии Игорь Шестаков, министр культуры региона Алексей Бетехтин
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9 мая. Челябинск
Парад проводится впервые с начала пандемии
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9 мая. Челябинск
Зрителю увидели технику времен войны
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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