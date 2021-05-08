08 мая 2021

В Кемерово на параде Победы загорелся боевой автомобиль. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль
Военную технику пришлось тушить тряпкой Фото:

В кузбасском городе Кемерово во время парада в честь Дня Победы загорелся военный автомобиль. Два человека смогли его потушить только через несколько минут.

«Механик-водитель попытался сбить пламя в машине огнетушителем, но он, разумеется, оказался нерабочим. В итоге возгорание тушили универсальным средством — тряпочкой», — сообщается в telegram-канале Baza.

Ранее сообщалось, что па параде Победы на Красной площади в Москве начался дождь. Согласно данным единой информационной системы, на метеозащиту для этого мероприятия потратили 417 миллионов рублей. Предполагалось, что это разгонит тучи, и во время проведения парада будет солнечно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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