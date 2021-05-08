Военную технику пришлось тушить тряпкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В кузбасском городе Кемерово во время парада в честь Дня Победы загорелся военный автомобиль. Два человека смогли его потушить только через несколько минут.

«Механик-водитель попытался сбить пламя в машине огнетушителем, но он, разумеется, оказался нерабочим. В итоге возгорание тушили универсальным средством — тряпочкой», — сообщается в telegram-канале Baza.

Ранее сообщалось, что па параде Победы на Красной площади в Москве начался дождь. Согласно данным единой информационной системы, на метеозащиту для этого мероприятия потратили 417 миллионов рублей. Предполагалось, что это разгонит тучи, и во время проведения парада будет солнечно.