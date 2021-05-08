На параде Победы на Красной площади в Москве начался дождь. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
Во время проведения парада Победы в Москве было облачно, а затем начался дождь. Однако это не помешало проведению всех запланированных мероприятий, в том числе авиационной части парада.
Согласно данным единой информационной системы в Москве на метеозащиту города потратили 417 миллионов рублей. Предполагалось, что это разгонит тучи и во время проведения парада будет солнечно.
В 2019 году во время парада из-за неблагоприятных метеоусловий авиационная часть парада была отменена, напоминает «Национальная служба новостей». То же самое произошло и в 2017 году, когда в небе над городом сгустились тучи и пошел мелкий снег.
Подписывайтесь на URA.RU в