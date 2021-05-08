08 мая 2021

На параде Победы в Москве начался дождь. На разгон туч потратили почти полмиллиарда

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральная репетиция парада на Красной площади. Москва, самолеты, парад победы, красная площадь, воздушный парад
Власти РФ потратили деньги в надежде на солнечную безоблачную погоду Фото:

На параде Победы на Красной площади в Москве начался дождь. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Во время проведения парада Победы в Москве было облачно, а затем начался дождь. Однако это не помешало проведению всех запланированных мероприятий, в том числе авиационной части парада.

Согласно данным единой информационной системы в Москве на метеозащиту города потратили 417 миллионов рублей. Предполагалось, что это разгонит тучи и во время проведения парада будет солнечно.

В 2019 году во время парада из-за неблагоприятных метеоусловий авиационная часть парада была отменена, напоминает «Национальная служба новостей». То же самое произошло и в 2017 году, когда в небе над городом сгустились тучи и пошел мелкий снег.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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