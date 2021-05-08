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Военные прошли колонной по центру Тюмени в День Победы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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9 мая. Тюмень
Прохождение колонны стало одним из немногих офлайн-мероприятий 9 мая в Тюмени Фото:

Гарнизон Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) прошел колонной по центру областного центра в День Победы. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.

Гарнизон, в составе которого учащиеся из десятков стран, прошел от ТВВИКУ до площади Памяти, где горожане в эти минуты возлагают цветы к Вечному огню. Большинство праздничных мероприятий 9 мая в Тюмени пройдут в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В частности. в 15:00 начнется трансляция онлайн-парада «Бессмертный полк».

Завершится праздник Победы салютом. Ранее агентство писало, что место проведения и время начала салюта держатся в секрете, чтобы не допустить скопления людей.

9 мая. Тюмень
Курсанты ТВВИКУ прошли от училища до площади Памяти
Фото:
9 мая. Тюмень
В тюменском военном училище учатся представители десятков государств
Фото:
9 мая. Тюмень
Жители Тюмени активно несут цветы к Вечному огню…
Фото:
9 мая. Тюмень
…, а также фотографируются на фоне военной техники
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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