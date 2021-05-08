Прохождение колонны стало одним из немногих офлайн-мероприятий 9 мая в Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Гарнизон Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) прошел колонной по центру областного центра в День Победы. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.

Гарнизон, в составе которого учащиеся из десятков стран, прошел от ТВВИКУ до площади Памяти, где горожане в эти минуты возлагают цветы к Вечному огню. Большинство праздничных мероприятий 9 мая в Тюмени пройдут в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В частности. в 15:00 начнется трансляция онлайн-парада «Бессмертный полк».

Завершится праздник Победы салютом. Ранее агентство писало, что место проведения и время начала салюта держатся в секрете, чтобы не допустить скопления людей.

Курсанты ТВВИКУ прошли от училища до площади Памяти Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В тюменском военном училище учатся представители десятков государств Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тюмени активно несут цветы к Вечному огню… Фото: Денис Моргунов © URA.RU

…, а также фотографируются на фоне военной техники Фото: Денис Моргунов © URA.RU