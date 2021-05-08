Челябинск затянуло дымкой лесных пожаров

Авиапарад 9 мая в Челябинске смотрели сквозь дымку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске лаборатория Центра экомониторинга фиксирует превышения по сере, взвешенным веществам, диоксиду азота и оксиду углерода в атмосфере города. Как сообщили URA.RU в министерстве экологии региона, это связано с лесными и ландшафтными пожарами.

«После того, как выявили превышения, мы сразу же направили передвижные лаборатории для перепроверки данных и мониторинга влияния промышленных предприятий, — пояснил URA.RU замминистра экологии региона Виталий Безруков. — В зоне влияния крупных промышленных предприятий превышений выявлено не было».

По словам Безрукова, повышенные концентрации веществ связаны с пожарами вблизи Челябинска и в соседних регионах. Также отмечена концентрация взвешенных веществ вблизи крупных автомагистралей. «Это и привело к видимой „дымке“ в городе и запаху гари в некоторых районах. Рассеивание осложняется наличием неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)», — добавил Безруков. В министерстве сейчас ведут переговоры с промышленниками, чтобы те, с учетом НМУ и дымки от лесных пожаров, снизили мощности на производстве.

Как сообщил URA.RU начальник ГУ лесами региона Сергей Лавров, к 9 мая в области ликвидировано 199 пожаров на площади 1850,21 га. «Из них 187 пожаров, на площади 1767,01 га, в лесах. В Каштакском бору ликвидированы три возгорания на площади 1,07 га, в столько же пожаров погасили в Ильменском заповеднике на площади 10,13 га, — пояснил Лавров. — За минувшие сутки потушили семь лесных пожаров на площади 49,41 га». В регионе действует особый режим, согласно которому въезд в леса запрещен.