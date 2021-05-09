Ресторан «Берлин» загорелся в День Победы в Саратовской области

Из-за мангала в ресторане Beerlin случился пожар Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пожар произошел в ресторане Beerlin («Берлин») в Балаково Саратовской области. Как уточнили в пресс-службе региональной МЧС, во время приготовления шашлыка загорелся навес над мангалом.

«Сигнал о возгорании навеса над мангалом в доме № 107/1 на Чапаева поступил на пульт дежурного в 13:20. На место выехали бойцы МЧС», — рассказали в ведомстве. Огонь потушили сотрудники ресторана до приезда спасателей. Площадь возгорания составила 1 квадратный метр. Как уточнили в МЧС, эвакуации посетителей и сотрудников заведения общепита не потребовалось. Пожарные сейчас уточняют обстоятельства инцидента.

Это не единственный пожар, который случился в День Победы в 2021 году. Например, ранее на параде в Кемерово загорелся боевой автомобиль. Огонь тушили несколько минут.