Компьютер может заменить педагога Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Технический прогресс и роботизация могут привести к исчезновению целого ряда профессий. Такими опасениями с URA.RU поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Олег Смолин.

«Технический прогресс ведет к сокращению специальностей по преимуществу простых, не требующих высокой квалификации. Роботизация в обозримой перспективе угрожает резким сокращением таких популярных специальностей, как водитель, курьер и официант», — сказал Смолин.

Он выразил надежду, что такие профессии, как учитель и врач в широком смысле не будут подвергнуты таким изменениям. По его мнению, все будет зависеть от мнения властей, возможной экономии на сфере образования и тому, как будет использоваться технический прогресс. «Если он будет отпущен на волю или коммерциализирован, то могут и исчезнуть необходимые для человечества специальности, в особенности педагогические», — объяснил депутат. Если мы хотим улучшить образование то компьютер не должен стать заменой учителю, а дополнением, подчеркнул собеседник агентства.

Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов предрек исчезновение профессий водителя общественного транспорта, летчика и бухгалтера. Поскольку их работу можно полностью автоматизировать.