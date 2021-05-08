Семья тюменского прокурора за год почти вдвое потеряла в доходах

Прокурор Тюменской области Владислав Московских заработал в 2020 году более 3,8 млн рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Прокурор Тюменской области Владислав Московских и его жена заработали в 2020 году более 5,5 млн рублей. Декларация о доходах силовика опубликована на портале региональной прокуратуры. Годом ранее семья Московских отчиталась о совокупном заработке в 8,7 млн рублей.

Доходы прокурора составили 3,843 млн рублей (в 2019 году — около 4 млн рублей), его жена задекларировала 1,729 млн рублей (в 2019 году — 4,7 млн рублей). В собственности главы ведомства, как и годом ранее, квартира площадью 43,6 кв. м. Кроме того, он пользуется квартирой (86,1 «квадратов»), двумя домами (147 и 37,5 «квадратов») и земельным участком в 1037 кв. м. Дома и участок принадлежат супруге Московских. В гараже семьи — автомобиль Audi (модель не указана, но годом ранее декларировался Audi Q7).

Первый зампрокурора Тюменской области Руфат Биктимеров отчитался о заработке около 5,2 млн рублей. Часть этой суммы — 1,275 млн рублей — он получил от продажи квартиры, еще часть — 145 тыс. рублей — от продажи гаража. В пользовании у замглавы ведомства еще одна квартира в 101 кв. м. Ездит Биктимеров на Mersedes (модель не указана, но годом ранее декларировался Mersedes МL-350).