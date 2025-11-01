В Тюмени продают редкий минерал почти за миллион рублей

Цена лота начинается с 922 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени на торги выставили полудрагоценный камень турмалин «Параиба», стоимость которого оценивается почти в миллион рублей. Данная информация размещена на сайте «ГИС торги».

«Предмет торгов: полудрагоценный камень „Турмалин Paraiba“. Начальная цена: 922 702,98 рублей. Производиться прием заявок на участие в торгах», — отмечено в сообщении.

Турмалин назван в честь бразильского штата Параиба, где его впервые обнаружили. Минерал отличается характерным небесно-голубым или сине-зеленым оттенком цвета.

