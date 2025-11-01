Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Тюмени продают редкий минерал почти за миллион рублей

В Тюмени на торги выставили турмалин Параиба почти за миллион рублей
01 ноября 2025 в 10:02
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Цена лота начинается с 922 тысяч рублей

Цена лота начинается с 922 тысяч рублей

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени на торги выставили полудрагоценный камень турмалин «Параиба», стоимость которого оценивается почти в миллион рублей. Данная информация размещена на сайте «ГИС торги».

«Предмет торгов: полудрагоценный камень „Турмалин Paraiba“. Начальная цена: 922 702,98 рублей. Производиться прием заявок на участие в торгах», — отмечено в сообщении. 

Турмалин назван в честь бразильского штата Параиба, где его впервые обнаружили. Минерал отличается характерным небесно-голубым или сине-зеленым оттенком цвета. 

Продолжение после рекламы

Ранее таможня аэропорта Кольцово обнаружила в посылке, которую пытались провезти из Тюмени в Швейцарию, такой же минерал. Это был турмалин «Параиба» массой 10,32 карата. В документах он был обозначен как аксессуар за один доллар. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал