Тюменский ветеран войны отпраздновал 103-й день рождения
Тюменец принимал участие в обороне Севастополя во время Великой Отечественной войны
Участник обороны Севастополя, тюменец Петр Максимович Вожев отметил 103-й день рождения. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
«Сегодня исполняется 103 года нашему земляку, Петру Максимовичу Вожеву. Он родился в семье сельских тружеников на территории нынешнего Упоровского муниципального округа», — поделились подробностями в инфоцентре.
После начала войны тюменец прошел обучение в военно-инженерном училище города Златоуста Челябинской области и отправился на фронт в звании лейтенанта. В бою получил ранение и был взят в плен.
За участие в боевых действиях ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями Жукова. Также был удостоен награды «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
После окончания войны Петр Максимович работал в коммунальном хозяйстве более 40 лет. Сейчас ветеран проводит время в окружении внуков и правнуков.
Ветераны Великой Отечественной войны из Тюменской области продолжают отмечать свои юбилеи. Так, в конце октября 95-летний юбилей отметил почетный житель Тобольска Василий Прокопьевич Боровинских, ветеран трудового фронта, который внес вклад в победу, работая разнорабочим в колхозе и позже дорожным рабочим, за что был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Тюменская область регулярно отмечает долголетие своих ветеранов, признавая их вклад в историю страны.
