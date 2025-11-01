Тюменский ветеран войны отпраздновал 103-й день рождения

Тюменец принимал участие в обороне Севастополя во время Великой Отечественной войны Фото: Размик Закарян © URA.RU

Участник обороны Севастополя, тюменец Петр Максимович Вожев отметил 103-й день рождения. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

«Сегодня исполняется 103 года нашему земляку, Петру Максимовичу Вожеву. Он родился в семье сельских тружеников на территории нынешнего Упоровского муниципального округа», — поделились подробностями в инфоцентре.

После начала войны тюменец прошел обучение в военно-инженерном училище города Златоуста Челябинской области и отправился на фронт в звании лейтенанта. В бою получил ранение и был взят в плен.

За участие в боевых действиях ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями Жукова. Также был удостоен награды «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

После окончания войны Петр Максимович работал в коммунальном хозяйстве более 40 лет. Сейчас ветеран проводит время в окружении внуков и правнуков.