URA.RU провело трансляции парадов в Екатеринбурге и Верхней Пышме Фото: Анна Майорова © URA.RU

Информационное агентство URA.RU при поддержке соцсети «ВКонтакте» провело трансляции сразу двух парадов Победы — главного парада Урала в Екатеринбурге и самого народного парада в Верхней Пышме. Посмотреть видео целиком можно уже сейчас.

Парад Победы в Екатеринбурге, состоявшийся в 10:00, комментировали журналист URA.RU Антон Ольшанников и доктор исторических наук, профессор Константин Бугров. За яркими кадрами парада комментаторы обсуждали, чем жил город во время Великой Отечественной войны. И в тылу были подвиги (малоизвестный факт: в рекордные сроки была проложена троллейбусная линия от «Химмаша» до вокзала) и своя жизнь (в Екатеринбург эвакуировали балерину Майю Плисецкую и скульптора Веру Мухину, а жителей разделили на три категории — для выдачи продовольствия). Трансляция главного уральского парада длится чуть больше часа и изобилует интересными историями.

А парад в Верхней Пышме (прошел в 13:50) стал самым народным: он много лет проходит при поддержке не только военных, но и УГМК. На фоне этого журналист Антон Ольшанников и председатель Союза журналистов Свердловской области Александр Левин устроили интересную дискуссию о целесообразности парадов.

В организации трансляции парада Победы в Екатеринбурге URA.RU помог «Четвертый канал». Телеканалы медиахолдинга свердловского правительства (ОТВ, «Четвертый канал» и «Студия 41») впервые стали организаторами трансляции парада Победы в Екатеринбурге, и все прошло на высшем уровне, в чем вы можете убедиться.