В соцсетях спорят о смысле слов губернатора ХМАО Натальи Комаровой о Дне Победы Фото: официальный сайт органов государственной власти ХМАО

В социальных сетях обсуждают речь губернатора ХМАО Натальи Комаровой, посвященную празднованию Дня Победы. Пользователи выдернули из контекста речевые обороты главы региона, которые она использовала при рассуждении о понятии война.

«Война — мы думали, какое оно [слово] — жесткое, не жесткое. Наверное, жесткое, потому что война — это беда, это горе. Оно включает в себя множество самых разных слов. Война — это гибель, это потери, это слезы. Война — это победа. Война — это любовь. Война — это друг. Война — это будущее, заложенное в мире», — заявила глава региона во время встречи со школьниками, посвященной развитию поискового и волонтерского движения.

Фрагмент речи губернатора был опубликован рядом telegram-каналов и пабликов в соцсетях. «Наталья Владимировна, Вы точно уверены в сказанном? Тем более детям?», — задаются вопросом администраторы паблика «Найдись в Ханты-Мансийске» [Типичный Ханты-Мансийск] во «ВКонтакте». «Война — это горе, война — это голод, война — это смерть! В наше время все с ног на голову перевернули», — считает пользователь Сергей Алексеевич в telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Директор департамента общественных и внешних связей ХМАО Елена Шумаковой не ответила на телефонный звонок URA.RU.

Член общественной палаты ХМАО и ветеран боевых действий Эдуард Логинов считает, что в соцсетях неверно трактовали посыл Комаровой. «Она имела в виду совсем другие вещи. В речи сделан акцент на те положительные моменты, с которыми люди сталкивались во время Великой Отечественной войны. Многие на фронте и в тылу нашли любовь, обрели надежных друзей. А что касается фразы „война — это будущее, заложенное в мире“, то имеется в виду, что человек, побывавший на войне, всегда будет ценить мир. Мы помним про войны, чтобы они не повторялись впредь», — прокомментировал Логинов журналисту агентства.