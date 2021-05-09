Сайт «Бессмертного полка» попытались заполнить снимками нацистов

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Виды города. Тобольск, тобольск, бессмертный полк, день победы, 9 мая, день победы
На сайт «Бессмертного полка» опять обрушились изображения нацистов Фото:

На сайт онлайн-шествия «Бессмертного полка» в День Победы обрушились хакерские атаки. Также были попытки размещения портретов нацистов. Сведения о людях, приславших нацистские изображения, передадут в следственный комитет РФ.

«На сайт онлайн-шествия были зафиксированы массивные атаки — 3 DDoS-атаки и 6 веб-атак. В связи с необходимостью восстановить работоспособность ресурса был временно ограничен его функционал», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

Ранее, СК РФ возбуждали уголовные дела, связанные с публикацией на сайте «Бессмертного полка» нацистских изображений. В отношении россиянина Александра Хорошильцева, выложившего фото Адольфа Гитлера, было возбуждено уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма». Приговорили к обязательным работам жителя Перми Даниила Симанова, разместившего фото генерала Власова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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