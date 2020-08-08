Осквернителя «Бессмертного полка» обвиняют в реабилитации нацизма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело против жителя Воронежа Александра Хорошильцева, выложившего фото Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка». Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Житель Воронежа Александр Хорошильцев не позднее 4 мая 2020 года разместил на сайте „Банк памяти“ фотографию Адольфа Гитлера», — цитирует Петренко ТАСС. По ее словам, Хорошильцев подписал фотографию Адольфом Шикльгрубером. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма», отмечает телеканал 360.

Судя по странице во «ВКонтакте», Хорошильцев разделяет взгляды блогера, юриста Алексея Навального. В июне он неоднократно репостил видеоролики юриста-расследователя — в одном из них Навальный принижал ценность победы в Великой Отечественной войне. «Парад для одного зрителя. Сколько это стоит? — писал блогер.

Следователи уже допросили подозреваемого и изъяли у него электронную технику, передает агентство Nation News. Это уже десятое уголовное дело, возбужденное СК РФ за публикацию нацистов во время акции, приуроченной к победе в Великой Отечественной войне. В отношении Даниила Симонова и Даниила Шестакова из Перми, Андрея Шабанова из Самары, Дениса Воронцова из Волгограда, Вячеслава Круглова из Ульяновска были возбуждены аналогичные уголовные дела. Также под статью о реабилитации нацизма попали Мухаммед эль-Айюби из Казани, а также житель Якутии — в СК не уточнили его фамилию.

Фото: скриншот страницы Александра Хорошильцева

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.