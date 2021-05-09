Умер один из создателей фильма «Жестокий романс»

Кинооператор Вадим Алисов скончался на 81 году жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Народный артист России, советский и российский кинооператор, Вадим Алисов, снявший «Вокзал для двоих» и «Жестокий романс», ушел из жизни в возрасте 80 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ВГИКа, где он с 2002 года являлся профессором кафедры кинооператорского мастерства.

«Вадима Валентиновича Алисова не стало», — рассказали ТАСС в институте. Что стало причиной смерти, пока неизвестно.

За время свой деятельности Алисов был оператором многих фильмов Эльдара Рязанова («Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Забытая мелодия для флейты», «Дорогая Елена Сергеевна»), Владимира Меньшова («Ширли-мырли», «Зависть богов»), Никиты Михалкова («Анна. От шести до восемнадцати»), Леонида Гайдая («На Дерибасовской хорошая погода») и других.

В апреле также стало известно, что скончался народный артист России, режиссер Эмиль Верник. А в Одессе на 77-м году жизни умер советский актер Александр Казимиров.