09 мая 2021
07 мая 2021

Екатеринбург накрыл смог. В МЧС прокомментировали ситуацию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, администрация екатеринбурга, плохая видимость, смог над городом, город екатеринбург
В МЧС проведут замеры вредных веществ в воздухе Фото:

Жители центра Екатеринбурга и близлежащих районов рано утром заметили пелену густого дыма в городе и запах гари. Об этом они сообщили в редакцию URA.RU.

«В центре города в 9 утра наблюдался густой смог и едкий дым. Было тяжело дышать», — пожаловался один из читателей.

В пресс-службе МЧС подтвердили информацию. В ведомстве заявили URA.RU, что по данному происшествию проводится проверка. Однако причиной смога в Екатеринбурге названы не лесные пожары.

«Причины образования смога устанавливаются, но дело не в лесных пожарах. В пригороде Екатеринбурга действующих возгораний не зафиксировано. Для мониторинга обстановки планируется задействовать специализированные пожарно-спасательные части. При помощи спецоборудования будут проведены замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе», — отметил заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Свердловской области Владимир Пургин.

В свою очередь, специалисты Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили о высокой пожарной опасности в регионе. «10 мая местами на юге Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости по региональной шкале)», — говорится в сообщении.

Жители не только почувствовали запах гари, но и заметили плохую видимость

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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