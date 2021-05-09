Жители центра Екатеринбурга и близлежащих районов рано утром заметили пелену густого дыма в городе и запах гари. Об этом они сообщили в редакцию URA.RU.
«В центре города в 9 утра наблюдался густой смог и едкий дым. Было тяжело дышать», — пожаловался один из читателей.
В пресс-службе МЧС подтвердили информацию. В ведомстве заявили URA.RU, что по данному происшествию проводится проверка. Однако причиной смога в Екатеринбурге названы не лесные пожары.
«Причины образования смога устанавливаются, но дело не в лесных пожарах. В пригороде Екатеринбурга действующих возгораний не зафиксировано. Для мониторинга обстановки планируется задействовать специализированные пожарно-спасательные части. При помощи спецоборудования будут проведены замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе», — отметил заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Свердловской области Владимир Пургин.
В свою очередь, специалисты Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили о высокой пожарной опасности в регионе. «10 мая местами на юге Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости по региональной шкале)», — говорится в сообщении.
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