09 мая 2021

Военный эксперт из США назвал российский Су-57 «красивым убийцей»

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Генеральная репетиция Парада Победы на площади 1905 года. Екатеринбург, стрижи, воздушная авиация, авиация, су-34, истребители, воздушный парад
Такие самолеты летали над Москвой 9 Мая Фото:

Самолет российской компании «Сухой» Су-57 выглядит современно и при этом убийственно. Так считает американский военный эксперт Саттон.

«Должен сказать, красивый самолет. „Сухие“ вообще выглядят убийственно», — приводят argumenti.ru его слова.

Ранее истребители пятого поколения пролетали над Красной площадью в Москве на Параде Победы в честь праздника 9 Мая. Самолеты этого класса обладают сверхзвуковой крейсерской скоростью и могут маневрировать с большими перегрузками. В Су-57 есть возможность управления в беспилотном режиме на больших расстояниях от базы, приводит информацию телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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