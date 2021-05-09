Военный эксперт из США назвал российский Су-57 «красивым убийцей»

Самолет российской компании «Сухой» Су-57 выглядит современно и при этом убийственно. Так считает американский военный эксперт Саттон.
«Должен сказать, красивый самолет. „Сухие“ вообще выглядят убийственно», — приводят argumenti.ru его слова.
Ранее истребители пятого поколения пролетали над Красной площадью в Москве на Параде Победы в честь праздника 9 Мая. Самолеты этого класса обладают сверхзвуковой крейсерской скоростью и могут маневрировать с большими перегрузками. В Су-57 есть возможность управления в беспилотном режиме на больших расстояниях от базы, приводит информацию телеканал 360.
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