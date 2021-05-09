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Во время салюта в День Победы в Тюмени кричали «Слава Украине!». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Салют. Тюмень
Молодые люди выкрикнули «Слава Украине», что возмутило очевидицу событий Фото:

Жительницу Тюмени возмутило поведение молодежи, которые во время салюта в честь Дня Победы кричали «Слава Украине!». Видео инцидента появилось в telegram-канале Kotsnews.

«Группа 18-летних подростков (человек 15) стали кричать „Слава Украине!“. После моего резкого замечания, притихли, а потом стали хором выкрикивать „Ганьба!“ („Позор“ — прим.ред.). Ощущение мерзкое. В небе — победный салют, а на земле вот это», — цитирует сообщение подписчицы telegram-канал Kotsnews.

По словам тюменки, она пожаловалась на поведение молодых людей сотрудникам полиции. Они ответили, что следят за обстановкой. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД Тюменской области, ответ на момент публикации не поступил.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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