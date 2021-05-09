Молодые люди выкрикнули «Слава Украине», что возмутило очевидицу событий Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительницу Тюмени возмутило поведение молодежи, которые во время салюта в честь Дня Победы кричали «Слава Украине!». Видео инцидента появилось в telegram-канале Kotsnews.

«Группа 18-летних подростков (человек 15) стали кричать „Слава Украине!“. После моего резкого замечания, притихли, а потом стали хором выкрикивать „Ганьба!“ („Позор“ — прим.ред.). Ощущение мерзкое. В небе — победный салют, а на земле вот это», — цитирует сообщение подписчицы telegram-канал Kotsnews.

По словам тюменки, она пожаловалась на поведение молодых людей сотрудникам полиции. Они ответили, что следят за обстановкой. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД Тюменской области, ответ на момент публикации не поступил.