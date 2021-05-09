Местные жители опасаются пагубного влияния смога на организм Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жители Екатеринбурга не поверили, что смог, который появился утром, оказался безопасным для организма. В соцсетях они обсудили данные МЧС, согласно которым в воздухе не зафиксировано превышение допустимой концентрации вредных веществ.

Горожане утром заметили густой смог и почувствовали запах гари. Специалисты Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в этот день предупредили о высокой пожарной опасности в регионе.

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В ГУ МЧС по Свердловской области рекомендовали при появлении смога в городе закрывать окна, пить больше воды и насыщать организм витаминами. Также в министерстве посоветовали отказаться от спиртного и прогулок.