При появлении смога в городе необходимо в первую очередь закрывать окна, особенно в утренние часы, пить больше воды и насыщать организм витаминами. Об этом информирует Главное управление МЧС России по Свердловской области.
Жители Екатеринбурга утром 10 мая жаловались на смог и запах гари. Некоторые сообщали о затруднении дыхания. При этом в МЧС заявили, что загрязнение воздуха никак не связано с лесными пожарами — в пригороде действующих возгораний зафиксировано не было.
«Специалисты МЧС провели замеры концентрации вредных веществ во всех районах города. Превышение ПДК не зафиксировано», — говорится в сообщении. Однако даже после этого представители ведомства просят жителей города выполнять следующие рекомендации:
- закрывать окна на ночь и в утренние часы (утром велика концентрация вредных веществ в воздухе);
- открытые окна завешивать мокрой марлей;
- увлажнять и очищать воздух специальными приборами;
- пить больше воды;
- есть фрукты и овощи;
- максимально ограничить курение;
- не пить спиртное;
- отказаться от длительных прогулок;
- ограничить упражнения на свежем воздухе;
- проводить влажную уборку;
- при недомогании, бессоннице, кашле обращаться к врачу.
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