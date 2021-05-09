09 мая 2021
07 мая 2021

В МЧС рассказали, как спастись от смога в Екатеринбурге. Топ-11 советов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, пыль в городе, смог, город екатеринбург, проспект ленина, трамвайные пути, трамвай, экология
Превышения уровня вредных веществ в уральской столице не найдено Фото:

При появлении смога в городе необходимо в первую очередь закрывать окна, особенно в утренние часы, пить больше воды и насыщать организм витаминами. Об этом информирует Главное управление МЧС России по Свердловской области.

Жители Екатеринбурга утром 10 мая жаловались на смог и запах гари. Некоторые сообщали о затруднении дыхания. При этом в МЧС заявили, что загрязнение воздуха никак не связано с лесными пожарами — в пригороде действующих возгораний зафиксировано не было.

«Специалисты МЧС провели замеры концентрации вредных веществ во всех районах города. Превышение ПДК не зафиксировано», — говорится в сообщении. Однако даже после этого представители ведомства просят жителей города выполнять следующие рекомендации:

  • закрывать окна на ночь и в утренние часы (утром велика концентрация вредных веществ в воздухе);
  • открытые окна завешивать мокрой марлей;
  • увлажнять и очищать воздух специальными приборами;
  • пить больше воды;
  • есть фрукты и овощи;
  • максимально ограничить курение;
  • не пить спиртное;
  • отказаться от длительных прогулок;
  • ограничить упражнения на свежем воздухе;
  • проводить влажную уборку;
  • при недомогании, бессоннице, кашле обращаться к врачу.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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