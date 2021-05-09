Превышения уровня вредных веществ в уральской столице не найдено Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

При появлении смога в городе необходимо в первую очередь закрывать окна, особенно в утренние часы, пить больше воды и насыщать организм витаминами. Об этом информирует Главное управление МЧС России по Свердловской области.

Жители Екатеринбурга утром 10 мая жаловались на смог и запах гари. Некоторые сообщали о затруднении дыхания. При этом в МЧС заявили, что загрязнение воздуха никак не связано с лесными пожарами — в пригороде действующих возгораний зафиксировано не было.

«Специалисты МЧС провели замеры концентрации вредных веществ во всех районах города. Превышение ПДК не зафиксировано», — говорится в сообщении. Однако даже после этого представители ведомства просят жителей города выполнять следующие рекомендации:

закрывать окна на ночь и в утренние часы (утром велика концентрация вредных веществ в воздухе);

открытые окна завешивать мокрой марлей;

увлажнять и очищать воздух специальными приборами;

пить больше воды;

есть фрукты и овощи;

максимально ограничить курение;

не пить спиртное;

отказаться от длительных прогулок;

ограничить упражнения на свежем воздухе;

проводить влажную уборку;

при недомогании, бессоннице, кашле обращаться к врачу.