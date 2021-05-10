Вильфанд предрек аномальную погоду в России

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Город во время ЧМ. Екатеринбург, катер, река исеть, солнце, город екатеринбург, закат
Урал ожидает аномальная жара Фото:

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о том, что Урал ожидает аномальная для мая погода. Температура будет опережать свое климатическое развитие на полтора месяца.

«В ближайшие дни будет не просто высокая температура, а очень высокая. Циклон, который, наконец-то, пришел на европейскую часть России, достаточно быстро будет смещаться на Восток, в Поволжье, а потом на Урал. Это значит, что уже 12 мая будет очень солнечная погода», — поделился своим прогнозом с URA.RU Вильфанд.

Сравнивая погоду за последнее десятилетие, Вильфанд отметил, что температура в мае будет больше характерна для конца июня и начала июля. В южной половине Уральского Федерального округа аномалия составит 7-8 градусов плюса. А в северной половине 8-12 градусов плюса.

«Начиная с 12—13 мая, температура в Свердловской области составит 24-29 градуса, В Челябинской области 26-31 градус, в Курганской 25-30 градусов, в Тюменской 22-27, в ХМАО 14-19. Это очень высокие температуры для весны», — прогнозирует специалист Гидрометцентра РФ.

В связи с высокими температурами, Вильфанд рассказал про чрезвычайную пожарную опасность в лесах. Отмечается нехарактерный для весны четвертый и пятый классы пожарной опасности.

Ранее главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал потепление до +20 в Москве, сообщают «Народные новости». И гарантировал умеренно теплую погоду в конце мая и в летний период.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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