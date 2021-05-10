10 мая 2021
09 мая 2021
08 мая 2021
07 мая 2021
06 мая 2021

Люди Жириновского решили, кого из челябинцев выдвинут в Госдуму

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы в ЗСО и МГСД. Магнитогорск, выборы 2020
Выборы в Госдуму РФ пройдут в сентябре 2021 года Фото:
новость из сюжета
Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В ЛДПР согласовали кандидатов по четырем из пяти одномандатных округов на выборах в Госдуму от Челябинской области. Об этом URA.RU сообщил координатор партии в регионе, депутаты Госдумы Виталий Пашин.

«Я, как и собирался, выдвинусь по Златоустовскому округу», — заявил Пашин. Что касается парламентских партий, то в этом округе «Единая Россия» собирается поддержать депутата Госдумы Олега Колесникова. КПРФ, по данным URA.RU, собирается выдвинуть здесь депутата ЗСО Сергея Нациевского, «Справедливая Россия» — депутата горсобрания Миасса Павла Логинова.

По Челябинскому округу ЛДПР выдвинет депутата ЗСО Евгения Реву. ЕР здесь делает ставку на вице-спикера ЗСО Владимира Павлова, «Справедливая Россия» намерена продвигать лидера фракции эсеров в ЗСО Василия Швецова. КПРФ с кандидатами еще не определилась.

По Металлургическому округу ЛДПР собирается выдвинуть помощника депутата ЗСО Евгения Басканова. В этом округе ЕР поддерживает депутата Госдумы Владимира Бурматова, «Справедливая Россия» — депутата ЗСО Дмитрия Ларина, КПРФ — экс-депутата гордумы Челябинска Константина Нациевского.

По Коркинскому округу от ЛДПР выдвинется лидер партийной фракции в ЗСО Алексей Беседин. Его соперником станет депутат Госдумы, лидер челябинских эсеров Валерий Гартунг. «Единая Россия» будет поддерживать медика Антона Рыжего, у КПРФ решения по этому округу нет. Что касается Магнитогорского округа, то здесь кандидат от ЛДПР станет известен позже. «Пока идут консультации», — уточнил URA.RU Пашин.

Выборы в Госдуму пройдут в России в сентябре 2021 года. Будущий созыв нижней палаты парламента станет восьмым по счету.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...