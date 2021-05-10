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В ХМАО жители возмущены запретом на жарку шашлыков

© Служба новостей «URA.RU»
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URA.Ru на пятом фестивале барбекю в ЦПКиО имени Маяковского. Екатеринбург, шашлык, жареное мясо
Приготовление шашлыков в ХМАО оказалось под запретом из-за противопожарного режима Фото:

Жители Ханты-Мансийска жалуются на запреты, связанные с введением в регионе противопожарного режима. Горожан возмущает, в числе прочего, ограничение на приготовление шашлыков. Активное обсуждение нововведений началось в соцсетях.

«Возле территории своего дома решили пожарить шашлыки, так как площадка была занята многими такими желающими. В это время подходят 5-6 человек в формах МЧС и говорят, что мы нарушаем закон и начинают выписывать штраф. Так нам испортили настроение в День Победы», — пишет анонимный автор в городском паблике «Типичный Ханты-Мансийск». «Одни запреты. Шаг влево, шаг вправо — расстрел», — пишет пользователь Елена Чистякова. «Обалдели? Ловите тех, кто траву палит. Люди в мангале шашлыки готовят», — возмущается другой пользователь Артур Горецкий.

В пресс-службу МЧС по ХМАО был отправлен письменный запрос, на момент публикации ответ на него не поступил. При этом на сайте ведомства сказано, что противопожарный режим действует на всей территории округа. В связи с этим разведение костров, а также бесконтрольное сжигание мусора и травы на полях запрещены. При этом нарушители привлекаются к административной ответственности и штрафу в размере от 2 до 4 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ввели особый режим из-за 30-градусной жары. В этот период запрещается разводить костры на территории указанных городов, дачных участков, частного жилого сектора и в местах отдыха.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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