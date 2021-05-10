Ветеринары рассказали, как правильно выбрать корм для животных

Для активных животных подойдет корм эконом класса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Выбор корма для животных зависит от образа жизни питомца и привычного ему рациона. При этом готовить животным домашнюю пищу может быть небезопасно. Таким мнением с URA.RU поделились ветеринарные врачи.

«Производители предлагают несколько видов кормов. Эконом-класс подойдет для активных и энергичных кошек и собак. Это те животные, которые большую часть времени находятся на улице. Животных, которые сидят в четырех стенах, без свободного выгула надо кормить кормами премиум-класса, так как они рассчитаны на ту энергию, которую питомцы тратят. Это необходимо, чтобы не было лишнего веса, проблем с сердцем», — объяснил ветврач, руководитель фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян. Он выступил против приготовления пищи для питомцев дома, поскольку в особенности мясо птицы содержит гормоны и антибиотики которые могут быть вредны для домашних животных.

Ветеринар Михаил Шеляков уверен, что высокая цена на корм не означает его качество. «В премиальном корме больше мяса, а в экономичном — больше соевых белков. Они более вегетарианские», — рассказал Шеляков. Он отметил, что если животное привыкло к одному корму и хорошо себя чувствует, то перевод его на другое питание может плохо сказаться на здоровье и внешнем виде. «Нет хороших или плохих кормов. Есть подходящие и неподходящие. А цена зависит не только от состава, но и от рекламы», — отметил специалист.

Также ветврачи рекомендовали ежегодно прививать своих питомцев с двухмесячного возраста. Они предупредили, что инфекцию можно принести домой на своей одежде и обуви.